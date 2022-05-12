سياحة ونقل

مطار دبي الدولي يستقبل 13,6 مليون راكب في الربع الأوّل من العام

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
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أعلن مطار دبي الدولي، أحد مراكز النقل الجوي الرائدة في العالم، عن استقبال أكبر عدد فصلي من المسافرين منذ عامين، إذ ارتفع عددهم إلى أكثر من مثليه على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وقالت مؤسسة مطارات دبي الحكومية المشغلة للمطار في بيان إنه تعامل مع 13,6 مليون مسافر في الفترة من كانون الثاني إلى آذار مقارنة مع 5,7 ملايين مسافر قبل عام.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة بول جريفيث إنّ حركة ركاب الترانزيت الدولية وصلت الآن إلى 60 في المئة من مستويات ما قبل الجائحة.

ومن المتوقع أن يستقبل المطار، وهو مركز لعمليات شركة طيران الإمارات، 58 مليون مسافر هذا العام.

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صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
0 34 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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