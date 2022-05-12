مطار دبي الدولي يستقبل 13,6 مليون راكب في الربع الأوّل من العام



أعلن مطار دبي الدولي، أحد مراكز النقل الجوي الرائدة في العالم، عن استقبال أكبر عدد فصلي من المسافرين منذ عامين، إذ ارتفع عددهم إلى أكثر من مثليه على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وقالت مؤسسة مطارات دبي الحكومية المشغلة للمطار في بيان إنه تعامل مع 13,6 مليون مسافر في الفترة من كانون الثاني إلى آذار مقارنة مع 5,7 ملايين مسافر قبل عام.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة بول جريفيث إنّ حركة ركاب الترانزيت الدولية وصلت الآن إلى 60 في المئة من مستويات ما قبل الجائحة.

ومن المتوقع أن يستقبل المطار، وهو مركز لعمليات شركة طيران الإمارات، 58 مليون مسافر هذا العام.