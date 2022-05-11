أسعار البنزين في أميركا ترتفع لمستوى قياسي جديد بينما تكافح المصافي لتلبية الطلب

ارتفعت أسعار التجزئة للبنزين في ​الولايات المتحدة​، لتسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة الرقم القياسي المسجل في آذار، إذ تواجه المصافي العالمية أزمة أدت إلى صعود الأسعار قبل موسم الصيف حيث يزيد السفر بالسيارات.

وقالت جمعية ​السيارات الأميركية​، إن متوسط سعر التجزئة للغالون بلغ 4.374 دولار في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 4.331 دولار.

ومنذ 30 آذار، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 7%، لكن العقود الآجلة للبنزين ارتفعت بنسبة 9.4% مسجلة رقما قياسيا يوم الجمعة بلغ 3.7590 دولار للغالون قبل البيع يوم الاثنين.

وأدى إغلاق المصافي بسبب أعمال الصيانة المقررة سلفا والاضطرابات إلى رفع أسعار ​الوقود​ حتى مع اتخاذ الولايات المتحدة ودول أخرى خطوات لتعزيز إمدادات الخام في جميع أنحاء العالم.

وتتضاءل ​مخزونات​ الوقود العالمية مع انتعاش الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة. وحدث شُح في الإمدادات بشكل أكبر في أعقاب غزو ​أوكرانيا​ والعقوبات اللاحقة على روسيا من الولايات المتحدة وحلفائها.