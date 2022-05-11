أسعار البنزين في أميركا ترتفع لمستوى قياسي جديد بينما تكافح المصافي لتلبية الطلب
ارتفعت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة، لتسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة الرقم القياسي المسجل في آذار، إذ تواجه المصافي العالمية أزمة أدت إلى صعود الأسعار قبل موسم الصيف حيث يزيد السفر بالسيارات.
وقالت جمعية السيارات الأميركية، إن متوسط سعر التجزئة للغالون بلغ 4.374 دولار في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 4.331 دولار.
ومنذ 30 آذار، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 7%، لكن العقود الآجلة للبنزين ارتفعت بنسبة 9.4% مسجلة رقما قياسيا يوم الجمعة بلغ 3.7590 دولار للغالون قبل البيع يوم الاثنين.
وأدى إغلاق المصافي بسبب أعمال الصيانة المقررة سلفا والاضطرابات إلى رفع أسعار الوقود حتى مع اتخاذ الولايات المتحدة ودول أخرى خطوات لتعزيز إمدادات الخام في جميع أنحاء العالم.
وتتضاءل مخزونات الوقود العالمية مع انتعاش الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة. وحدث شُح في الإمدادات بشكل أكبر في أعقاب غزو أوكرانيا والعقوبات اللاحقة على روسيا من الولايات المتحدة وحلفائها.