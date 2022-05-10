هبوط أسهم 139 شركة على مؤشر “نيكي” للأسهم اليابانية

تراجع المؤشر نيكي الياباني لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء لكنه تجنب خسائر أكبر مع بدء المستثمرين في إعادة شراء الأسهم على أمل ارتفاع أسعارها بعد انتعاش الأسهم الأميركية الليلة الماضية.

أغلق المؤشر منخفضا 0.58% إلى 26167.10 نقطة بعد أن قلص خسائره في التعاملات المسائية مدعوما بارتفاع الأسهم الأميركية.

كان المؤشر نيكي قد انخفض إلى مستوى 25773.83 نقطة لأول مرةمنذ منتصف مارس/ آذار في الصباح متأثرا بعمليات بيع مكثفة في وول ستريت الليلة الماضية خاصة لأسهم شركات التكنولوجيا.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.85 بالمئة إلى 1862.38نقطة.

كانت أسهم شركات التكنولوجيا هي أكبر خاسر على المؤشر نيكي فأدى تراجع أسهم إن.تي.تي داتا وطوكيو إلكترون وأدفانتيست وسوفت بنك وسوني مجتمعة إلى خفض المؤشر بنحو 100 نقطة.

كان المؤشر الفرعي لأسهم المرافق هو الوحيد الذي ارتفاع اليوممثلما حدث بالأمس. هبطت أسهم 139 شركة وارتفعت أسهم 83 شركة من 220 شركة مدرجة على المؤشر نيكي.