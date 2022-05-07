خبير: أوروبا زادت بشكل كبير وارداتها من الغاز الروسي

ذكر نائب مدير معهد ​الطاقة​ والتمويل، أليكسي بيلوغوريف، أن “​أوروبا​ زادت بوتيرة كبيرة وارداتها من ​الغاز الروسي​ في أيار مقارنة بشهر نيسان”، مشيراً إلى “وجود عدة عوامل تقف خلف ذلك، أهمها السعر الأفضل وخطر وقف جديد لتوريد الغاز لبعض المستهلكين”.

وأشار في بيان، إلى أن “حجم هذه ​الواردات​، زاد بمقدار 4.8 مرة، وأما الواردات عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا، التي انخفضت إلى الصفر في الأيام الأخيرة من نيسان، فعادت في أوائل أيار إلى مستوى أوائل نيسان”.

وفي نهاية نيسان، أوقفت ​شركة غازبروم​ تصدير الغاز بشكل كامل إلى ​بلغاريا​ و​بولندا​ بسبب رفضهما التسديد بالروبل، ولكن أوروبا زادت بعد ذلك من ​استيراد​ الغاز الروسي وأعادت توزيعه جزئيا، وخلال ذلك تم ضخ الغاز بشكل معاكس من ألمانيا إلى بولندا.