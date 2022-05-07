غاز ونفط
خبير: أوروبا زادت بشكل كبير وارداتها من الغاز الروسي
ذكر نائب مدير معهد الطاقة والتمويل، أليكسي بيلوغوريف، أن “أوروبا زادت بوتيرة كبيرة وارداتها من الغاز الروسي في أيار مقارنة بشهر نيسان”، مشيراً إلى “وجود عدة عوامل تقف خلف ذلك، أهمها السعر الأفضل وخطر وقف جديد لتوريد الغاز لبعض المستهلكين”.
وأشار في بيان، إلى أن “حجم هذه الواردات، زاد بمقدار 4.8 مرة، وأما الواردات عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا، التي انخفضت إلى الصفر في الأيام الأخيرة من نيسان، فعادت في أوائل أيار إلى مستوى أوائل نيسان”.
وفي نهاية نيسان، أوقفت شركة غازبروم تصدير الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب رفضهما التسديد بالروبل، ولكن أوروبا زادت بعد ذلك من استيراد الغاز الروسي وأعادت توزيعه جزئيا، وخلال ذلك تم ضخ الغاز بشكل معاكس من ألمانيا إلى بولندا.