الدينار التونسي يهبط لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار

أظهرت بيانات البنك المركزي في تونس، أن ​الدينار التونسي​ هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.

وجرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار. وفي الشهر الماضي، جرى تداوله عند 3.074 للمرة الأولى، مدفوعا للهبوط بارتفاع ​التضخم​ وتفاقم ​العجز التجاري​ والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5% في نيسان، مقارنة مع 7.2% في آذار.

ويهدد تراجع الدينار بتآكل احتياطيات تونس من العملات الأجنبية، ويمكن أن يجعل خدمة الدين أكثر تكلفة ويؤدي إلى زيادة ​عجز الميزانية​. كما أنه يؤدي لتراجع أكبر للقوة الشرائية للمواطنين.