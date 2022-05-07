نمو الوظائف الأميركية بأكثر من المتوقع في نيسان

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، نموا أكثر من المتوقع في الوظائف الأمريكية خلال نيسان الماضي، فيما استقر ​معدل البطالة​ عند مستواه في آذار.

وأوضحت وزارة العمل الأميركية، أن ​القطاع الخاص​ غير الزراعي أضاف 428 ألف وظيفة في أبريل، بأكثر من تقديرات المحللين الذين توقعوا زيادة بواقع 391 ألفا، لافتة الى أن معدل البطالة في أبريل استقر عند 3.6 بالمئة، دون تغيير عن مستواه في مارس السابق له، وقريبا جدا من مستواه في شباط 2020، قبل جائحة كورونا، عندما سجل 3.5 بالمئة.

وأرجعت النمو في عدد الوظائف الجديدة بالولايات المتحدة، إلى “مكاسب في أوقات الفراغ والضيافة والتصنيع والنقل والتخزين، ظل معدل البطالة عند 3.6 بالمئة في نيسان، كما ظل عدد العاطلين عند 5.9 ملايين شخص، باختلاف قليل عن مستويات فبراير 2020 (3.5 في المئة و5.7 ملايين على الترتيب)”.

ويعكس نمو ​الوظائف الأميركية​ استمرار تعافي أكبر اقتصاد في العالم، لكنه يواجه مخاطر تداعيات الحرب في أوكرانيا.