وزيرة الطاقة الأميركية: يجب أن نكون استراتيجيين في تجديد الإمدادات حتى تستطيع الوفاء بالمهام الإغاثية

ذكرت وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر غرانهولم، في بيان، أنه “لأن قرارتنا بشأن السحب من احتياطي الطوارئ للنفط مدروسة ومنهجية، يجب أن نكون استراتيجيين كذلك في تجديد الإمدادات حتى تستطيع الوفاء بالمهام الإغاثية عند اشتداد الحاجة إليها”​.​

ولفت مصدر مطلع على الأمر، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبرغ”، أن نطاق تسليم الشريحة الأولى من المشتريات سيكون غالباً بعد العام المالي 2023، آخذاً في عين الاعتبار هيكلية وديناميكيات السوق.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الخميس، عن خطة لبدء شراء النفط من أجل إعادة ملء احتياطي الطوارئ في البلاد.