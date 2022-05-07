وزارة العدل الأميركية: القطاع الخاص غير الزراعي أضاف 428 ألف وظيفة في نيسان

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، في أحدث تقاريرها الشهرية حول سوق العمل في الولايات المتحدة، أنّ القطاع الخاص غير الزراعي أضاف 428 ألف وظيفة في نيسان، بأكثر من تقديرات المحللين الذين توقعوا زيادة بواقع 391 ألفا.

وأوضحت وفق البيانات الجديدة، أنّ معدل البطالة في نيسان استقر عند 3.6 بالمئة، دون تغيير عن مستواه في آذار السابق له، وقريبًا جدًا من مستواه في شباط 2020، قبل جائحة كورونا، عندما سجل 3.5 بالمئة. وأرجعت النمو في عدد الوظائف الجديدة بالولايات المتحدة، إلى “مكاسب في أوقات الفراغ والضيافة والتصنيع والنقل والتخزين”.