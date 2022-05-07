بوحبيب: نسبة الاقتراع في الجولة الاولى من انتخابات المغتربين بلغت حوالي 59 بالمئة

أعلن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، في مؤتمر صحافي من وزارة الخارجية أن “نسبة الاقتراع في الجولة الاولى من انتخابات المغتربين بلغت حوالي 59 بالمئة”.

وكشف بوحبيب أن “النسبة الاكبر في سوريا حيث بلغت نحو 84% وثم طهران 74% ثم قطر 66% يليها الكويت والاردن 60 % والبحرين 66% والسعودية 49% وعمان 66% وبغداد 48% ومن ثم مصر”.

وتابع :”بلغ مجموع المقترعين من المغتربين اللبنانيين المسجلين نحو 18225، ودور وزارة الخارجية اللبنانية ينتهي مع وصول صناديق الاقتراع إلى مطار بيروت لتصبح من مسؤولية وزارة الداخلية”، مضيفا :”كان هناك بعض التجاوزات في عدد من الدول وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بسرعة”.

وأوضح أنه “تم اغلاق الصناديق بالشمع الأحمر وهي تحتوي على أجهزة تتبع لتحديد مواقعها بدقة”.

وفي السياق، لفت بوحبيب الى ان “سفير لبنان في طهران سيقوم بجلب صناديق الاقتراع الى بيروت، وهو سيصل الساعة 8 من صباح الغد، وسيقوم باستلام تلك الصناديق في المطار عناصر من قوى الامن الداخلي، ومن ثم نقلهم الى مصرف لبنان. اما مهمتنا كوزارة خارجية ستنتهي في المطار، لان الانتخابات هي من صلاحيات وزارة الداخلية، ونحن نساعد الداخلية في الخارج. وكذلك الامر، فان القائم بأعمال السفارة اللبنانية في دمشق سيقوم بايصال الصناديق الساعة 1 بعد منتصف الليل الى الحدود اللبنانية، ليستلمها منه قوى الامن الداخلي ومن ثم ايصالها الى البنك المركزي، وهنا ايضا تنتهي مهمتنا”، مشيرا الى انه “بالنسبة الى باقي البلدان، فإن الصناديق سترسل عبر ال DHL المطار. والاحد المقبل سنؤمن تفاصيل نسب الاقتراع في الدول العربية في الدورة الانتخابية السابقة في العام 2018، وسنعطيها الى الصحافيين”.