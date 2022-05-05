عكاظ السعودية للحريري: فرصتك التاريخية حانت مع أنك قد لا تستحقها ولذلك عليك أن تنحاز لوطنك أولاً ولطائفتك ثانياً

شنت صحيفة “​عكاظ​” ​السعودية​ هجوماً عنيفاً على رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، مشيرة إلى أنه بعد سبعة عشر عاماً يبدو مختلفاً تماماً عن ذلك الشاب الذي كفكفت دموعه السعودية إثر اغتيال والده في شباط 2005، فقد التحى كما الإيرانيين، ولم يبقَ إلا أن يخلع “الكرافتة”، ليكون أقرب إلى “منتظري”، لافتة إلى أن أن تلك رمزيات في ال​سياسة​، إلا أنها تعطي انطباعاً عن “تشيّع سياسي” بدأت تظهر آثاره في تصرفات سعد، وسألت: “ماذا حدث لسعد خلال الأعوام الماضية جعله يرتمي في أحضان طهران؟”

واعتبرت أنه “فشله سياسياً واقتصادياً ومشاركته بمسؤولية الانهيار الذي وصل إليه ​لبنان​، وعدم قدرته على خوض الانتخابات، قدّم سعد الحريري أكبر خدمة لقتلة والده وذلك بدعوة الطائفة السنيّة لمقاطعة الانتخابات لإخلاء الساحة الانتخابية ل​حزب الله​ الإرهابي والتيار العوني على حساب وطنه لبنان وعلى حساب طائفته، ولا عجب في ذلك فمن باع دم والده مقابل عدم فتح ملفات الفساد التي تورط فيها، لن يتوانى في تقديم قرابين الرضا لأعداء لبنان من أجل الحفاظ على مصالحه الشخصية”.

ورأت أن “الحريري اليوم يعمل على تشتيت الأصوات السنيّة، والامتناع عن التصويت -في الانتخابات القادمة- يعني ذهاب المقاعد السنية لحلفاء حزب الله، العدو التاريخي ليس للسنّة فقط بل للبنانيين جميعاً الذين وثقوا في سعد ذات يوم”، وسألت: “هل يتذكر سعد؛ أنه في اليوم الذي انفجرت فيه سيارة الحريري الأب انحازت السعودية لسنّة لبنان ولعائلته المغدورة ورفضت بالمطلق كل التسويات المعروضة، كان بإمكان الرياض أن تبيع دم الحريري في سوق النخاسة لحزب الله والنظامَين السوري والإيراني لكنها أبت مطلقاّ”، مشيرة إلى أن “سعد اليوم يبدو غير سعد العام 2005، متحالفاً مع التيار العوني و​نبيه بري​ وأخيراً وليس آخراً سياسياً صغيراً في تيار حسن”.

وأوضحت أن “خلاف اللبنانيين مع الحريري لا يتعلق بشخصه، بل بالتزامات حلف الدم الذي أقاموه معه إبان ثورة الأرز عندما هبّوا من كل الطوائف لنصرة الشاب الصغير سعد”، معتبرة أن المواطنين اللبنانيين نفذوا من جانبهم التزامهم، وكان من المفترض على من يرث ذلك الحلف أن يلتزم به هو أيضاً”.

وأضافت: “سعد الحريري في أدائه السياسي يعامل خصومه بأفضل مما يعامل حلفاءه، كما أنه حين ينتصر يتصرف كمهزوم، وإذا هزم يتصرف كمذبوح، وهو فاشل وضعيف جداً في المفاوضات السياسية، والدليل أنه أوصل عون لرئاسة الجمهورية دون أن يحقق أي شيء لصالح قضيته الشخصية أو لصالح الدولة اللبنانية”.

ورأت أن “سعد أعطى شرعية لسلاح قاتل أبيه (حزب الله) بلا مقابل مطلقاً، كما أنه لا يستخدم أوراق القوة عنده لصالح خياراته السياسية، ومن أوراق القوة لديه جمهوره اللبناني العريض الذي نزل إلى الشوارع والذي يبدو أنه خسره بلا رجعة”، لافتة إلى أنه “من المؤكد أن فريقه الاستشاري الضيق المحيط به يعملون ضده ولا يعملون معه، وفي مقابل ذلك تخلى الحريري تباعاً عن صقور ​تيار المستقبل​ و​14 آذار​ ومفكريه السياسيين مثل ​فؤاد السنيورة​ وأحمد فتفت ومروان حمادة”.

وأشارت إلى أن “سعد بسذاجته السياسية يخلط بين ما هو شخصي وبين ما هو سياسي، ومثال ذلك علاقته بالسعودية وسمير جعجع وفارس سعيد وسامي الجميل وأشرف ريفي، كما أنه دائماً يرمي أخطاءه السياسية على الآخرين، ولا يتحمّل الآثار المترتبة على اختياراته، هل رأيتم كلماته الدائمة؛ كان دائماً ما يرمي التهم على من “يكوع” له في مشروعه السياسي أو الاقتصادي -كما يزعم-، وكأنهم خصوم سياسيون نزلوا من المريخ، أليست نتائج عملك وفشلك طوال سنوات يا سعد، عليك أن تلوم نفسك وتراجع خياراتك التي اتخذتها، وها هو لبنان يدفع ثمنها”.

وتابعت: “هل خسر سعد جمهوره السنّي، ومن بعده جمهوره اللبناني الذي التف حوله ذات يوم.. بكل تأكيد فهو اليوم واحد من الطاقم السياسي المطلوب إزالته من المشهد اللبناني تماماً، إنها مطالبة الجموع الغفيرة في كل لبنان، التي تئن من الفقر والجوع وأرهقتها الهجرة وقلة الحيلة.”.

وأشارت إلى أن “على سعد الحريري أن يعود إلى 2005 – 2010 ممثلاً لسياسات وأمنيات وأحلام القوى التي التفت حوله، وأن يؤمن بأن حزب الله وعون ومن لف لفهم في حاجة إليه وليس هو من يحتاجهم، وأن يتصرف كرجل دولة لبناني لا كأسير حرب عند حزب الله وعون، وأن يحافظ على الموقع السنّي الأول ولا يفرط في وحدته وهيبته لصالح القوى الإيرانية أو الطوائف الأخرى بسبب نزواته أو كيده، وأن يواجه المشروع الإيراني وأتباعه وأدواته ليس لأن ذلك مصلحة سعودية، بل لأن في ذلك مصلحة شخصية له ولوطنه لبنان، وأن القوة لا تعني: “أنا.. أو لا أحد غيري”، وأن يعيد لبنان إلى هويته العربية فلا استتباع إيرانياً، وأن سياسة النأي بالنفس -التي يدعيها- لا تنطبق على الصراع العربي – الإيراني”.

وأضافت: “أخيراً نقول لسعد الحريري، إن فرصتك التاريخية حانت، وربما لا تستحقها، لكنها أتت على الرغم من أنك لم تقدم الثمن التاريخي لها، ولذلك كله عليك أن تنحاز لوطنك أولاً ولطائفتك ثانياً التي حطمتها باستسلامك لحزب الضاحية وزعماء الطوائف، قبل أن تسمع ذات يوم ابكِ سعد…. وطناً لم تحافظ عليه مثل الرجال”.