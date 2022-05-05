غاز ونفط

النفط يواصل تحقيق المكاسب ويقفز إلى 110 دولارات￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
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واصلت أسعار النفط، في مستهل المعاملات الآسيوية اليوم الخميس، تحقيق المكاسب من الجلسة السابقة مدفوعة باقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل حظر النفط الروسي في غضون 6 أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لـخام برنت 22 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 110.36 دولار بحلول منتصف الليل توقيت غرينتش.

كذلك عززت العقود الآجلة لـخام غرب تكساس الوسيط مكاسبها بارتفاع قدره 15 سنتا لتستقر في نهاية المطاف عند 107.96 دولار للبرميل.

وبهذه الزيادات يكون الخامان القياسيان قد ارتفاعا بأكثر من 5 دولارات للبرميل، أمس الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
0 39 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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