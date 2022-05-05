مال وإستثمار

أرباح بنك وربة الكويتي تقفز 143% لـ 22 مليون دولار

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 ساعة
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أعلن بنك وربة الكويتي اليوم الخميس أنه حقق زيادة نسبتها 143% في ربحه الصافي في الربع الأول من العام الحالي.

قال البنك في بيان لبورصة الكويت إنه حقق 6.75 مليون دينار (22 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول مقارنة مع ربح صاف قدره 2.78 مليون دينار قبل عام.

وأرجع البنك سبب الزيادة إلى انخفاض مخصصات القيمة وزيادة صافي إيرادات التشغيل نتيجة زيادة صافي إيرادات أتعاب وعمولات وصافي إيرادات الاستثمار. وقد قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصروفات التشغيل.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 ساعة
0 42 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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