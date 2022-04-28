غاز ونفط

الجزائر تحذر إسبانيا من إعادة تصدير الغاز.. لهذه الأسباب￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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حذرت الجزائر الأربعاء من أنها ستوقف إمدادات الغاز إلى إسبانيا إذا باعت مدريد أي غاز جزائري إلى دول أخرى، وعزت ذلك إلى ما قالت إنه قرار إسباني لتصدير الغاز إلى المغرب عبر خط أنابيب.

سبق أن قالت الجزائر إنها ستلتزم بعقدها مع إسبانيا رغم سحب سفيرها بسبب نزاع بين البلدين يتعلق بالصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب.

أكدت وزارة الطاقة الإسبانية أنها تخطط لتصدير الغاز للمغرب لكنها شددت على أن تلك الشحنات لن تشمل غازا من الجزائر.

ازدادت أهمية إمدادات الغاز من شمال أفريقيا إلى أوروبا هذاالعام في ظل الأزمة الأوكرانية التي ألقت بظلال من الشك على صادرات الطاقة الروسية.

وافقت الجزائر على زيادة إمداداتها إلى إيطاليا.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 18 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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