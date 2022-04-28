شركة الطاقة “يونيبر”: ألمانيا توافق على اعتماد الآلية الروسية لشراء الغاز

ذكر المتحدث باسم شركة ​الطاقة​ “يونيبر”، أكبر مستورد للغاز الروسي إلى ​ألمانيا​، أنها “ستواصل شراء الغاز الروسي وفقا للآلية التي اقترحتها ​موسكو​، وسيتم تحويل ثمن الغاز الروسي إلى بنك روسي وليس أوروبيا”، لافتا إلى أن “يونيبر” ستحول المدفوعات باليورو إلى حساب في بنك بروسيا”.

وفي وقت سابق، رجحت الشركة إمكانية سداد ثمن الغاز الروسي بالعملة الروسية، الروبل، وأشارت إلى أنها “تواصل المناقشات حول ذلك مع شركة الطاقة الروسية “غازبروم”. وكشفت المديرة المالية للشركة الألمانية، تينا توميلا، خلال مؤتمر عبر الهاتف أن “شركة “يونيبر” تواصل المناقشات مع شركة “غازبروم” بشأن مسألة سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل”، مضفة أنه “حتى الآن ما زال تدفق الغاز الروسي بموجب عقدنا الحالي طويل الأجل دون تغيير، ونحن في مناقشات جارية مع “غازبروم” بشأن تنفيذ المرسوم الروسي حول الدفع بالروبل”.

وتجدر الإشارة إلى أن “شركة غازبروم الروسية كانت قد أعلنت إيقافَ توريد الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا، بعد رفضهما الدفعَ بالروبل”، وحذرت الشركة الدولتين من “أي عملية للسطو غير المشروع على الغاز الروسي الذي يمر عبر أراضيهما إلى الدول الأخرى”