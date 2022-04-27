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اليورو يتراجع دون 1.06 دولار للمرة الأولى في 5 سنوات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
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تراجع اليورو لما دون 1.06 دولار للمرة الأولى في خمس سنوات أمام دولار مرتفع بشكل عام اليوم الأربعاء ووسط مخاوف بشأن أمن الطاقة وتباطؤ النمو في الصين وأوروبا.

هبط اليورو لأقل مستوى في خمس سنوات مسجلا 1.05890 دولار بعدأن قالت جازبروم، عملاقة الطاقة الروسية، إنها ستقطع إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا. وفي أحدث تداولات، تراجع اليورو 0.16 بالمئة مسجلا 1.0616 دولار بحلول الساعة 0800 بتوقيت غرينتش.

وشهدت العملة الأوروبية الموحدة حتى الآن هذا الشهر تراجعا بأكثر من أربعة بالمئة وتتجه لتسجيل أسوأ خسارة شهرية في أكثر من سبع سنوات إذ أدى الغموض بسبب الحرب في أوكرانيا والإغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين إلى تخلص مستثمرين من اليورو لصالح الدولار الذي يعد ملاذا آمنا.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 26 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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