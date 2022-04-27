الروبل الروسي واصل تعزيز مواقعه واليورو هبط إلى مستوى هو الأدنى في نحو عامين

واصلت العملة الروسية، الارتفاع أمام نظيرتيها الأميركية والأوروبية، وجرى تداول اليورو دون مستوى 76 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ آذار 2020. وبحلول الساعة 10:08 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 70 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.43 روبل.

في حين تراجع سعر صرف اليورو بواقع 85 كوبيكا إلى 76.31 روبل، وقبل ذلك بدقائق تم تداول العملة الأوروبية عند 75.95 روبل، وذلك لأول مرة منذ شهر آذار من العام الماضي.

وفي مطلع الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو. ويرى بعض الخبراء أن إجراءات المركزي الروسي شكلت دعما كبيرا للعملة الروسية وساهمت في تعزيز مواقع الروبل الروسي.