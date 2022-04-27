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أسعار الغاز في أوروبا قفزت بأكثر من 16% بسبب تعنت بلغاريا وبولندا

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 22 دقيقة
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قفزت أسعار الغاز الطبيعي في ​أوروبا​، اليوم، بأكثر من 16% وتجاوزت مستوى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، بسبب تعنت ​بلغاريا​ و​بولندا​ وعدم قبولهما سداد ثمن ​الغاز الروسي​ بالروبل الأمر الذي دفع “​غازبروم​” لوقف الإمدادات لهاتين الدولتين.

يذكر أن شركة “غازبروم” الروسية أعلنت، في بيان، أنها “أوقفت ضخ الغاز تماما إلى شركتي بولغاراز (بلغاريا) و بي جي إن آي جي (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل”.

وكانت وزارة الاقتصاد البلغارية قد أعلنت أمس، أن “اليوم، تلقّت شركة بولغارغاز إخطاراً بأن عمليات التسليم من شركة غازبروم ستعلّق اعتباراً من 27 نيسان 2022″، فيما يعتمد هذا البلد بشكل كبير على الغاز الروسي.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 31 آذار الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول “غير الصديقة لروسيا”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 22 دقيقة
0 10 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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