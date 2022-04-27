￼    ￼جلسة الكابيتال كونترول طارت .. ولا جلسات للمجلس!

طارت جلسة اللجان النيابية المشتركة امس التي كانت مخصصة لاستكمال النقاش في مشروع الكابيتال كونترول بسبب مقاطعة الكتل للجلسة من جهة وضغوطات النقابيين وجمعية المودعين من جهة أخرى. ورغم أن ذلك لم يكن مفاجئا، فان الدلالات الأبرز التي أحاطت بتطييرها تمثلت في خلاصات تشير الى ان لا تشريع بعد اليوم لمجلس النواب الحالي قبل 18 يوما من موعد الانتخابات النيابية الجديدة . اذ طرحت شكوك أيضا في امكان عقد أي جلسة تشريعية بعد الان كما أثيرت الشكوك نفسها حول الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل لمناقشة طلب كتلة “الجمهورية القوية” طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب على خلفية اتهام الوزارة باعتماد توزيع مخالف للمراكز الانتخابية في بعض دول الاغتراب ولا سيما منها في سيدني. (النهار)