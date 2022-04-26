جلسة “الكابيتال كونترول” طارت!￼

تم الغاء جلسة اللجان المشتركة المخصصة للبت بقانون الكابيتال كونترول بسبب عدم اكتمال النصاب.

وكانت الـ mtv قد أشارت إلى أن رئيسي لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة ونوّاب تكتلي “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” لن يشاركوا في جلسة اللجان المشتركة.

كما أشارت الـ ال بي سي إلى أن كتلة المستقبل لن تشارك في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم التي تبحث قانون الكابيتال كونترول.

باسيل: من جهته، غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر “تويتر”: “الكابيتال كونترول هو من بديهيات الأيام الاولى للأزمة ونحن من فضح وواجه تهريب الاموال وتقدّمنا بقوانين لوقف التحاويل واستعادتها من الخارج… فعرقلها المستفيدون ونحن لا زلنا نقاتل لأجلها. لكن اقراره بعد سنتين ونصف من المماطلة لا يعني تشريع سرقة أموال المودعين وحماية المصارف بمفعول رجعي وتشكيل لجان مشبوهة. المطلوب بإلحاح قانون يوقف نزف الأموال، لا يقونن السطو ولا يحمي المنظومة”.

كنعان: بدوره، غرّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر “تويتر”: “أكررّ موقفنا الرافض لصيغة الكابيتال كونترول المطروحة من قبل الحكومة في اللجان المشتركة كما لما ورد في مذكرتها حول شطب اموال المودعين واؤكد اننا، كما في السابق، لن نشارك في تشريع هذا الواقع انما مع اقرار قانون مؤقت يلغي الاستنسابية ويأتي من ضمن رؤية انقاذية تحمي حقوق المودعين”.

روكز: أما النائب شامل روكز فكتب على “تويتر”: “يستعجل مجلس النواب لصياغة قانون الكابيتال كونترول فوضوي، خالي من أي ضمانات لحقوق المودعين ولا يخدم إلا المصارف وحماتهم. واللافت أن هذا الامر أتى بعد ازدياد عدد الدعاوى والشكاوى القضائية المقدمة ضدّ المصارف من قبل السلطات الاجنبية لضمان حقوق المودعين.أي كابيتال كونترول دون خطة تعافي اقتصادية اجتماعية وسياسة مالية نقدية، وتوزيع عادل للخسائر، ومعالجة سعر الصرف، واعادة هيكلة المصارف هو مرفوض!”

أبي رميا: وغرّد النائب سيمون أبي رميا عبر “تويتر”: “التيار الوطني الحر لن يشارك في جلسة اللجان المشتركة لتمرير مشروع قانون معادٍ لحقوق المودعين. الصيغة الحالية للكابيتال الكونترول لن تمرّ. أقولها بكل وضوح: سنبقى في المتراس الامامي في معركة حماية حقوق المواطنين من دون أي مواربة”.

ترزيان: كما غرد النائب هاكوب ترزيان عبر حسابه على “تويتر”: مقاطعتي لجلسة اليوم، هو إنسجام لقناعاتنا ولموقفنا السابق الواضح والصريح، مناقشة أي قانون تحت أي عنوان أو ذريعة ما بيحمي المواطن الشريف وبيعاقب المواطن الأزعر بكون تشريع لشريعة الغاب”.

البستاني: كذلك، غرّد النائب فريد البستاني على حسابه عبر “تويتر” كاتبًا، “الكابيتال كونترول المطروح اليوم حق يراد به باطل لانه لا يحفظ حقوق المودعين ويعطي صك براءة لجميع المخالفات المالية. هلا بكابيتال كونترول حقيقي وعادل, ولا والف لا لكابيتال كونترول مجحف وغير عادل. كابيتال كونترول غير عادل”.

وقفة احتجاجية: إلى ذلك، نفذت تجمعات نقابية وشعبية اعتصامًا امام مدخل ساحة مجلس النواب احتجاجًا على إقرار الكابيتال الكونترول، بالتزامن مع الجلسة.