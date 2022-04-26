باسيل عن الكابيتل كونترول: المطلوب قانون يوقف نزف الأموال لا يقونن السطو

اشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى ان “الكابيتال كونترول هو من بديهيات الأيام الاولى للأزمة، ونحن من فضح وواجه تهريب الاموال وتقدّمنا بقوانين لوقف التحاويل واستعادتها من الخارج عرقلها المستفيدون ونحن لا زلنا نقاتل لاجلها”.

وتابع :”اقراره بعد عامين ونصف من المماطلة لا يعني تشريع سرقة أموال المودعين وحماية المصارف بمفعول رجعي وتشكيل لجان مشبوهة. المطلوب قانون يوقف نزف الأموال، لا يقونن السطو ولا يحمي المنظومة.”.

واضاف :”بإختصار، الكابيتل كونترول لضبط تحويل الأموال ومش لتشريع تهريبها؛ ما منقبل”.