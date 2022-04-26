اقتصاد

باسيل عن الكابيتل كونترول: المطلوب قانون يوقف نزف الأموال لا يقونن السطو

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
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اشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى ان “الكابيتال كونترول هو من بديهيات الأيام الاولى للأزمة، ونحن من فضح وواجه تهريب الاموال وتقدّمنا بقوانين لوقف التحاويل واستعادتها من الخارج عرقلها المستفيدون ونحن لا زلنا نقاتل لاجلها”.

وتابع :”اقراره بعد عامين ونصف من المماطلة لا يعني تشريع سرقة أموال المودعين وحماية المصارف بمفعول رجعي وتشكيل لجان مشبوهة. المطلوب قانون يوقف نزف الأموال، لا يقونن السطو ولا يحمي المنظومة.”.

واضاف :”بإختصار، الكابيتل كونترول لضبط تحويل الأموال ومش لتشريع تهريبها؛ ما منقبل”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 27 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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