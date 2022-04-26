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الذهب عند أقل مستوى في 4 أسابيع وسط تزايد الرهانات على رفع الفائدة الأميركية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
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تراجعت أسعار ​الذهب​ إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث عززت الرهانات على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية من قوة الدولار ونالت من الطلب على السبائك.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1916.41دولار للأوقية بحلول الساعة 08:45 بتوقيت بيروت، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 29 آذار عند 1914.58 دولار.

كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1917.40دولار للأوقية.

ووسط توقعات برفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي في مايو أيار، راهن المتداولون يوم الجمعة على أن ​البنك المركزي الأميركي​ سيرفع أسعار الفائدة أكثر في الشهور التالية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عامين، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 26 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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