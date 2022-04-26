كيف يبدو مستقبل Blockchain في العام 2022 وما بعده؟

أصبحت #blockchain منتشرة في جميع أنحاء العالم مع ظهور “#بيتكوين” كأوّل عملة مشفّرة على الإطلاق. مع مرور الوقت، قامت العديد من العملات المشفّرة الأخرى مثل Ethereum و Litecoin ببناء شبكاتها لتعديل هذه التكنولوجيا إلى حدّ كبير.

وفي مقال لصحيفة VanGuard، طرح السؤال الأبرز حول مستقبل Blockchain في عام 2022 وما بعده؟

اعتباراً من عام 2022، أصبح لدينا الآلاف من الرموز المميّزة في الفضاء الافتراضيّ الذي أنشأ سوقاً خاصّاً به. مع هذا، تسعى المزيد من الشركات جاهدة لدمج شبكة blockchain المتقدّمة لزيادة أرباحها إلى الحدّ الأقصى.

من المؤكّد أنّ Blockchain لها مزاياها الخاصّة التي جعلتها مقبولة لتطبيقها كنظام دفع لامركزيّ. كما أنّها قاعدة للابتكارات التكنولوجيّة الأخرى. وتستخدم منصّات التجارة الإلكترونيّة والذكاء الاصطناعيّ والعديد من التقنيات الأخرى اليوم، ميزات هذه التقنية لإنتاج أداء أفضل. ونظراً لطبيعتها المتنوّعة، ستجلب هذه التكنولوجيا بلا شكّ مستقبلاً مشرقاً للكوكب.

في الآتي، بعض المفاهيم التي قد تزدهر فيها blockchain وتعطينا فرصة أفضل للاستفادة الكاملة من إمكاناتها.

1- الاعتراف العالميّ:

على مدى السنوات القادمة، قد تدمج الحكومات في جميع أنحاء العالم تقنية blockchain لإجراء عمليات مختلفة، من الاتّصالات إلى أنظمة الدفع. واعتباراً من عام 2022، جذبت تقنية blockchain المربِحة انتباه شركات التكنولوجيا الكبرى في جميع أنحاء العالم، وتجذب العديد من شبكات العملات المشفّرة بما في ذلك “بيتكوين”، مستثمرين أكثر من أيّ وقت مضى. ومع وجود بروتوكولات شفّافة وآمنة في متناول اليد، تشير التقديرات إلى أنّ blockchain سيجد طريقه قريباً إلى التطبيقات المختلفة. ولإنشاء نظام تصويت محليّ آمن، تخطّط دول مثل أستراليا لدمج تقنية blockchain. من ناحية أخرى، تفكّر المملكة المتحدة في ابتكار أفكار لتتبّع توزيع الرعاية الاجتماعية باستخدام blockchain.

2- الوعد بمستقبل أكثر اخضراراً:

لدى Blockchain اليوم طاقة هائلة تحتاج إلى أن تكون قابلة للتشغيل، على عكس التكنولوجيا التقليدية. فتعويض الكربون هو استراتيجية حيث يمكن للرموز المشفرة المصمَّمة للحصول على الطاقة النظيفة، أن تظهر نتائج واعدة في تنفيذ عملية بطريقة محايدة مناخيّاً. علاوة على ذلك، فإنّ استخدام خوارزميات إثبات الحصّة يمكن أن يقلّل بلا شكّ من استهلاك الطاقة في شبكة blockchain معينة. ستساعد هذه الأساليب في إنشاء blockchain أكثر اخضراراً يمكن أن يكون أيضاً مستداماً وصديقاً للبيئة.

3- القبول القانونيّ للعملات المشفّرة:

في المستقبل، قد نرى البلدان التي تقبل العملات المشفّرة كعملة قانونية. لقد حدث بالفعل في السلفادور. وفقاً للاتجاه، تبذل العديد من الدول جهودها لإدخال عملة مؤمَّمة للاستحواذ على سوق التشفير العالميّ. قد نرى أيضاً العديد من المؤسسات المصرفية المركزية، والشركات المالية تتبنى عملات لامركزية شائعة حيث ستعمل وفقاً للعملة الورقية للبلد.

4- التكنولوجيا الأكثر طلباً:

مع مراجعة تقنية blockchain وتكييفها للتعامل مع المهام الأكثر تعقيداً، سيزداد الطلب في المستقبل بسرعة فائقة. على غرار التقنيات الشائعة الأخرى، ستجد blockchain طريقها أيضاً إلى سوق التعلّم الإلكتروني. مع تزايد متطلبات المطوّرين ذوي الخبرة، سيتمّ إنشاء المزيد والمزيد من الوظائف الجديدة. ومع وجود المزيد من فرص العمل وتزايد تداول العملات المشفرة، سيتطلب السوق متداولين جدداً. وسيضمن إنشاء منظمات أكثر قدرة على التكيّف وسريعة الحركة يمكنها توفير الخبرة في هذه التكنولوجيا المعينة.

5- نمو سوق NFT:

شهد سوق NFT ارتفاعاً كبيراً في الآونة الأخيرة. ويقدّر الخبراء أنّه سيستمرّ في النموّ مع تحويل المزيد والمزيد من الأصول من حالة مادية إلى شكل رقميّ. ستتطلّب بعض الأسواق تدخلاً تنظيميّاً، مثل تلك التي تحتوي على رمز غير قابل للاستبدال، والبعض الآخر لن يتطلّب ذلك. ويساعد الهيكل اللامركزي لـblockchain في أصول حقوق الملكية للمالك على الأصول الرقميّة. ويجعل فكرة التداول مربحة جداً للأفراد والمؤسسات على حدٍّ سواء، كما يركّز نموذج NFT 2.0 بشكل أكبر على المنفعة، وهو فعّال بما يكفي للخدمة في العديد من الصناعات التي تتعلّق بالمجتمعات شديدة الحصرية