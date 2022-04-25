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صندوق النقد الدولي: ستبقى الأسعار مرتفعة في بريطانيا لفترة أطول مقارنة بدول مجموعة السبع

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
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ذكر المدير الأوروبي لصندوق النقد الدولي ألفريد كامر، أنّ تجمع صدمة التضخم في ​بريطانيا​ بين أسوأ مشاكل ​الولايات المتحدة​ و​أوروبا​، وسيصعب على صانعي السياسات النقدية معالجتها بشكل أكبر من أي دولة صناعية كبرى أخرى، وفق ما نقلت وكالة “​بلومبرغ​”.

ولفت إلى انه ستبقى الأسعار مرتفعة في بريطانيا لفترة أطول مقارنة بدول ​مجموعة السبع​، لأنَّ الاقتصاد يعاني من سوق العمل الضيّقة التي تشهدها الولايات المتحدة وأزمة الطاقة التي تجتاح أوروبا، مشيرًا إلى أنه “يمكن القول، إنَّ هذا هو أسوأ وضع يُمكن لصانعي السياسة النقدية التعامل معه في العالمين”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 40 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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