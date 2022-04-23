“الاتحاد للطيران”: زيادة في مبيعات المقاعد المتميزة بعد عامين من قيود كورونا

ذكرت شركة “​الاتحاد للطيران​” الإماراتية، إن الزيادة الكبيرة في مبيعات المقاعد المتميزة، يقودها بشكل كبير، الطلب المكبوت على قضاء الإجازات الطويلة والرحلات لزيارة الأصدقاء والعائلة بعد عامين من القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

وبدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “الاتحاد للطيران” توني دوغلاس، في مقابلة مع تلفزيون “​بلومبرغ​”، أنها “سياحة الانتقام”، مشيرًا إلى أنها “بمثابة مؤشر على مقدار الطلب الكامن لدى الأشخاص ليكونوا قادرين على العودة إلى الإحساس بالحياة الطبيعية، وامتلاك القدرة على السفر وزيارة العائلة والأحباء والأماكن الرائعة حول العالم، الناس على استعداد لدفع أموال أكثر مقابل قضاء أوقات الفسحة وخوض تجربة أفضل”.