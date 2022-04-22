التجارة الأميركية: واردات روسيا من قطع الغيار والتكنولوجيا انخفضت بنسبة 50%

نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن وزيرة التجارة الأميركية، ​جينا ريموندو​، أن “واردات ​روسيا​ من قطع الغيار والتكنولوجيا انخفضت بنسبة 50% نتيجة العقوبات”.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت، الشهر الماضي، فرض عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في روسيا، بهدف منع ​موسكو​ من الالتفاف على عقوبات سابقة.

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية، الى أنها “تستهدف 21 كيانا و13 فردا في حملتها على شبكات الالتفاف على العقوبات (المفروضة) على ​الكرملين​ وشركات التكنولوجيا التي تؤدي دورا حاسما في آلة الحرب الروسية”.

وكانت ​الحكومة الأميركية​ قد حذرت بعض الشركات الأميركية، بشكل خاص، في اليوم التالي لغزو روسيا لأوكرانيا من أن موسكو يمكن أن تتلاعب بالبرمجيات التي صممتها شركة الأمن السيبراني الروسية كاسبرسكي لإحداث ضرر، وفقًا لمسؤول أميركي كبير وشخصين مطلعين على الأمر، تحدثوا لوكالة “​رويترز​” للأنباء.