مال وإستثمار

أسهم اليابان تسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 28 دقيقة واحدة

أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية مرتفعا 1.23% مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين إلى 27553.06 نقطة، كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على زيادة 0.67% إلى 1928.00 نقطة.

وارتفعت أسهم 149 شركة على المؤشر نيكي في حين هبطت أسهم 69 شركة.

وقال متعامل من شركة سمسرة يابانية إن ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات حد من مكاسب المؤشر نيكي وإن التحركات في أسواق العملة نالت من الإقبال على المخاطر.

وارتفع الدولار 0.34% إلى 128.305 ين بعدما سجل أعلى مستوي في 20 عاما عند 129.430 أمس الأربعاء مع تدخل بنك اليابان المركزي في سوق السندات للمرة الثالثة في 3 أشهر دفاعا عن المستوى الصفري المستهدف للعائدات.
وزاد سهم طوكيو إلكترون منتجة معدات صناعة الرقائق 3.54% وكان السهم أكبر داعم للمؤشر نيكي وللمؤشر توبكس بعد أن تجاوزت أرباح نظيرتها العالمية إيه.إس.إم.إل التوقعات.

وارتفع سهم دايكين إنداستريز لمكيفات الهواء 3.54% وصعد سهم مجموعة سوني للألعاب والكاميرات 1.49%. وهبط سهم كانون 2.18%.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 28 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

المؤشر “ناسداك” في بورصة “وول ستريت” يغلق منخفضاً بفعل هبوط حادّ لأسهم “نتفليكس”

منذ 17 ساعة

“بنك الإمارات دبي الوطني” يسجّل زيادة 18% في أرباح الربع الأوّل

منذ 18 ساعة

ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الإمارات إلى 3,32 تريليون درهم بنهاية كانون الأول 2021

منذ يومين

￼    ￼خطة مسرّبة؟

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى