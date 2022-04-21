اقتصاد

هبوط حاد في صادرات ألمانيا لروسيا بسبب أزمة أوكرانيا￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة
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هبطت صادرات ألمانيا إلى روسيا بـ 57.5% إلى 1.1 مليار يورو (حوالي 1.2 مليار دولار) في مارس بسبب العقوبات التي فرضت على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا.

ودفع هذا روسيا للتراجع من خامس أكبر سوق لألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي في فبراير إلى المرتبة 12 في مارس.

وهبط إجمالي صادرات ألمانيا لدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.2% إلى 52.8 مليار يورو في مارس بالمقارنة بالشهر السابق. لكنها ارتفعت بنسبة 3.2% عن مستواها في مارس 2021، بحسب مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني.
وما زالت الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الألمانية وتم شحن بضائع بقيمة 13.5 مليار يورو إلى هناك في مارس بزيادة 21% عن مستواها قبل عام.

وبلغت الصادرات للصين 10.2 مليار يورو بانخفاض بنسبة 1% عن مستواها قبل عام. وتراجعت الصادرات لبريطانيا 0.3% إلى 6.4 مليار يور.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة
0 35 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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