شركة “توشيبا” أعلنت تعليق طلباتها وإستثماراتها الجديدة في روسيا

أعلنت شركة “​توشيبا​” اليابانية العملاقة للإلكترونيات، عن تعليق الطلبات و​الاستثمارات​ الجديدة في ​روسيا​، وذلك في ظل الأحداث المرتبطة بأوكرانيا.

ولفتت الشركة، في بيان، الى “أننا نحن قلقون للغاية بشأن الوضع في أوكرانيا، وفي ظل الأحداث تبرعنا بما مجموعه حوالي 100 مليون ين (774000 دولار) كمساعدات الإنسانية لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، نعلق حاليا الطلبات والاستثمارات الجديدة في روسيا”.

كذلك أشارت إلى أنها “تأمل في انتهاء سريع للنزاع، وتعتزم مراقبة الموقف عن كثب، واتخاذ الخطوات المناسبة”.

من جهتها، أكدت ​الحكومة الروسية​ دعمها للشركات الوطنية المتضررة من ​العقوبات​، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

كما تعهدت بضمان التزامات الدولة أمام المواطنين. كما تبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والمواطنين الروس العاملين في هذه الشركات.