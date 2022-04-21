أساسي

جهود بـ6 مليار دولار لإنقاذ المحطات النووية المهددة بالإغلاق￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
0 36 دقيقة واحدة

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جهدا بقيمة 6 مليارات دولار لإنقاذ محطات الطاقة النووية المهددة بالإغلاق، مشيرة إلى الحاجة للطاقة النووية كمصدر للطاقة خال من الكربون.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إنه تم فتح عملية إصدار الشهادات والعطاءات لبرنامج ائتمان نووي مدني يهدف إلى إنقاذ مالكي أو مشغلي مفاعلات الطاقة النووية الذين يعانون من ضائقة مالية، مبينة إنه أكبر استثمار فيدرالي في إنقاذ المفاعلات النووية المتعثرة ماليا.

ويمكن لمالكي أو مشغلي مفاعلات الطاقة النووية المتوقع إغلاقها لأسباب اقتصادية التقدم بطلب للحصول على تمويل لتجنب الإغلاق. وستعطي الجولة الأولى من العائدات الأولوية للمفاعلات التي أعلنت بالفعل عن خطط لإغلاقها.

وسيتم فتح الجولة الثانية أمام المزيد من المرافق المعرضة للخطر اقتصاديا. تم تمويل البرنامج من خلال صفقة البنية التحتية للرئيس بايدن بقيمة تريليون دولار، والتي وقعها ليصبح قانونا في نوفمبر.

المصدر: AP

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
0 36 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

عملة لها تأثير على الدولار؟

منذ 5 ساعات

الدولار يقفز لأعلى مستوى في 20 عاما مقابل الين￼

منذ يومين

￼￼    ￼￼￼￼￼”الكابيتال كونترول” ومصير الودائع في 10 أيام؟

منذ يومين

النفط يهوي أكثر من 5% بعد تصريحات صندوق النقد الدولي￼

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى