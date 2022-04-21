جهود بـ6 مليار دولار لإنقاذ المحطات النووية المهددة بالإغلاق￼

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جهدا بقيمة 6 مليارات دولار لإنقاذ محطات الطاقة النووية المهددة بالإغلاق، مشيرة إلى الحاجة للطاقة النووية كمصدر للطاقة خال من الكربون.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إنه تم فتح عملية إصدار الشهادات والعطاءات لبرنامج ائتمان نووي مدني يهدف إلى إنقاذ مالكي أو مشغلي مفاعلات الطاقة النووية الذين يعانون من ضائقة مالية، مبينة إنه أكبر استثمار فيدرالي في إنقاذ المفاعلات النووية المتعثرة ماليا.

ويمكن لمالكي أو مشغلي مفاعلات الطاقة النووية المتوقع إغلاقها لأسباب اقتصادية التقدم بطلب للحصول على تمويل لتجنب الإغلاق. وستعطي الجولة الأولى من العائدات الأولوية للمفاعلات التي أعلنت بالفعل عن خطط لإغلاقها.

وسيتم فتح الجولة الثانية أمام المزيد من المرافق المعرضة للخطر اقتصاديا. تم تمويل البرنامج من خلال صفقة البنية التحتية للرئيس بايدن بقيمة تريليون دولار، والتي وقعها ليصبح قانونا في نوفمبر.

المصدر: AP