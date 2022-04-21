اقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم اقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
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وقعت الإمارات وكوريا الجنوبية، مذكرة تفاهم لدعم دخول الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة الحجم للإمارات.


وأعلن رئيس الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة (KBIZ)، كيم كي-مون، أنه وقع مع وزارة الاقتصاد بالامارات على مذكرة تفاهم لدعم دخول الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة الحجم للإمارات.


والتقى كيم خلال زيارته للإمارات، وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وتعهدا بالتعاون المستمر بين الطرفين.

وأكد أن الاتحاد سيسعى من خلال التعاون مع الحكومة الإماراتية لدعم دخول الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة إلى الإمارات، مشيرا إلى أن الإمارات تحسن الظروف الخاصة بجذب الاستثمارات من قبل الشركات الأجنبية.

المصدر: “يونهاب”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 33 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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