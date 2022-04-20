اقتصاد

المركزي العراقي: احتياطنا تجاوز الـ70 مليار دولار ومخاطر المصارف بالقروض تزداد بنسبة 30 إلى 40%

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
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لفت نائب محافظ المصرف ​المركزي العراقي​، إحسان الياسري، إلى أنّ “إحدى وظائف المصرف المركزي الرّقابة على ​القطاع المصرفي​”، مبيّنًا أنّ “القطاع المصرفي الحكومي كان يستحوذ بنسبة 85 بالمئة من ودائع المؤسّسات والجمهور”.

وأوضح، في حديث تلفزيوني، أنّ “الوظيفة الاقتصاديّة للمصارف تتطلّب فصل الملكيّة عن الإدارة”، مشيرًا إلى أنّ “البنك المركزي ركّز في الفترة الأخيرة على سلوك ​المصارف​، ونحن لدينا أكثر من 70 مصرفًا، 7 منها حكوميّة ونصفها ضمن المستوى الممتاز”؛ مؤكّدًا أنّ “المصارف تواجه مشكلة كبيرة في إنفاذ القانون”.

وذكر الياسري، أنّ “مخاطر المصارف في القروض تزداد بنسبة 30 إلى 40%، وأنّ نسبة الفائدة ترتفع بارتفاع المخاطر”، كاشفًا أنّ “أكثر من 46 تريليون دينار قروض البنك المركزي لوزارة الماليّة”. وأعلن أنّ “احتياطي البنك المركزي تجاوز الـ70 مليار دولار”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 25 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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