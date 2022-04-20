اقتصاد

المشرعون المكسيكيون أقروا خطة لتأميم مادة الليثيوم الحيوية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة
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أقرّ المشرّعون المكسيكيّون خطّةً لتأميم مادّة الليثيوم الحيويّة، الّتي تدخل في إنتاج بطاريّات ​السيارات الكهربائية​ و​الهواتف المحمولة​ وغيرها من منتجات التكنولوجيا، بأغلبيّة 87 صوتًا مقابل 20؛ بعد يوم من الموافقة عليها في مجلس النواب بالكونغرس.

وكان قد تقدّم الرّئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمشروع لإصلاح قانون التّعدين، بهدف استغلال الشّركات الحكوميّة لهذا المعدن بشكل حصري، دون مشاركة من القطاع الخاص.

وأوضح في تصريح صحافي، أنّه سيتمّ التّدقيق في ثمانية امتيازات تمّ منحها للتّنقيب عن اللّيثيوم، لمعرفة ما إذا كانت الشّركات تتبع الإجراءات القانونيّة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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