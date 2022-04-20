مال وإستثمار
ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الإمارات إلى 3,32 تريليون درهم بنهاية كانون الأول 2021
كشف مصرف الإمارات المركزي، أنّ “إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات شاملًا القبولات ارتفع بنسبة 0,8% من 3 تريليونات و295,8 مليار درهم في نهاية تشرين الثّاني 2021، إلى 3 تريليونات و321,5 مليار درهم في نهاية كانون الأوّل 2021، بزيادة 25,7 مليار درهم”.
وأشار في تقرير، إلى “ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0,3%، من تريليون و788,3 مليار درهم في نهاية تشرين الثّاني 2021 إلى تريليون و794 مليار درهم في نهاية كانون الثّاني الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 0,1% في الائتمان المحلي وارتفاع بنسبة 2,6% في الائتمان الأجنبي”.