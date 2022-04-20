ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الإمارات إلى 3,32 تريليون درهم بنهاية كانون الأول 2021

كشف مصرف ​الإمارات​ المركزي، أنّ “إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات شاملًا القبولات ارتفع بنسبة 0,8% من 3 تريليونات و295,8 مليار درهم في نهاية تشرين الثّاني 2021، إلى 3 تريليونات و321,5 مليار درهم في نهاية كانون الأوّل 2021، بزيادة 25,7 مليار درهم”.

وأشار في تقرير، إلى “ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0,3%، من تريليون و788,3 مليار درهم في نهاية تشرين الثّاني 2021 إلى تريليون و794 مليار درهم في نهاية كانون الثّاني الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 0,1% في الائتمان المحلي وارتفاع بنسبة 2,6% في الائتمان الأجنبي”.