كنعان: مستعدون لمنقاشة الكابيتال كونترول بعد تعديله من الحكومة وللناس حقوق يجب المحافظة عليها

ذكر رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​، أنّه “كيف يمكن طرح تجميد ودائع لا نعرف ماذا بقي منها؟، فللناس حقوق يجب المحافظة عليها”.

وأوضح، في كلمة له من ​مجلس النواب​، “أننا على استعداد لمتابعة نقاش ​الكابيتال كونترول​ بعد تعديله من الحكومة، بما لا يحمّل المودع مسؤولية “هريان” الدولة بل ​مصرف لبنان​ والمصارف والدولة”، مشيرًا إلى أنّ “الكابيتال كونترول يجب أن يأتي في رؤية واضحة”، لافتًا إلى أنّه “صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة، بل حقّ في ضوء التسريبات التي جرت ل​خطة التعافي​”.