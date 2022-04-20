اقتصاد

￼    ￼هيركات على الودائع الكبيرة!

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
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وقد تبيّن من خلال الخطة انه سيُصار الى شطب 60 مليار دولار من خسائر مصرف لبنان المركزي. وبالتالي، فإن هذا المبلغ سيشطب عملياً من توظيفات المصارف لديه، وهذه الاموال تعود الى المودعين. وقال خبراء ومعنيون لـ«الجمهورية» انه «من خلال شطب هذا المبلغ الكبير، واذا اعتبرنا انّ المودعين الصغار الذين تبلغ ودائعهم اقل من 100 الف دولار سيحصلون عليها بكاملها تقريباً، فهذا يعني انّ نسبة الـ«هيركات» على الودائع الكبيرة، أي فوق الـ100 الف دولار، ستصل الى نحو 70 في المئة». (الجمهورية)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
0 34 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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