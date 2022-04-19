نيكي يصعد لكن يخفق في تخطي 27 ألف نقطة مع ضعف الين ومخاوف حيال نتائج الأعمال

صعد المؤشر نيكي الياباني، لكنه لم يتمكن من الإغلاق فوق مستوى 27 ألف نقطة الهام من الناحية النفسية، إذ حدت من مكاسبه مخاوف حيال موسم نتائج الأعمال المقبل وانخفاض الين وآفاق السياسة النقدية الأمريكية.

فقد أغلق نيكي مرتفعا 0.69% إلى 26985.09 نقطة بعد أن تأرجح في التعاملات بعد الظهيرة حول 27 ألف نقطة.

وكان قد انخفض في الصباح إلى مستوى متدن عند 26777.71 نقطة، وتكبد خسائر لفترة وجيزة، وذلك بعد كان مستواه عند الفتح قرب أعلى مستوياته اليوم الثلاثاء عند 27100.59.

ومن 225 سهما على نيكي، ارتفع 190 وانخفض 33 وأغلق اثنان دون تغيير يذكر.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.83% إلى 1895.70 نقطة.

وسجلت القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 مكاسب باستثناء أربعة.