مال وإستثمار

السلطات السعودية حولت وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بـ300 مليون دولار إلى قرضٍ ميسر

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 35 أقل من دقيقة

حولت السلطات ​السعودية​ وديعتها لدى ​البنك المركزي الموريتاني​ بقيمة 300 مليون دولار إلى قرضٍ ميسر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، “يأتي ذلك ضمن جهود السعودية في مساندة ​الدول العربية​، والدفع بعجلة ​النمو الاقتصادي​ وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية في موريتانيا”.

ومن المأمول أن يُسهم الدعم “في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، إضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية”، بحسب الوكالة.

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، كانت السعودية قد وضعت هذه الوديعة سنة 2015 دعما للعملة الوطنية وميزان المدفوعات، مما ساعد نواكشوط على تلافي الانعكاسات السلبية لتدهور أسعار المواد الاستخراجية التي تشكل أهم صادراتها. وأردفت: “القرض يسدد على 20 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 8 سنوات، وبنسبة فائدة قدرها 1 في المئة”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 35 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

نيكي يصعد لكن يخفق في تخطي 27 ألف نقطة مع ضعف الين ومخاوف حيال نتائج الأعمال

منذ 11 ساعة

روسيا تعتزم اتخاذ إجراء قانوني بشأن الأصول المجمدة

منذ 13 ساعة

مؤشر “نيكي” تراجع 0,29 بالمئة متأثرا بانخفاض “وول ستريت” وأسهم التكنولوجيا

منذ 4 أيام

مجموعة “جي إف إتش” اشترت 2,12 مليون سهم من أسهمها في بورصتي البحرين والكويت وسوق دبي

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى