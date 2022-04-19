بورصات الخليج تهبط بشكل شبه جماعي مع تقلب أسعار النفط

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض شبه جماعي، الإثنين، باستثناء المؤشر السعودي، وسط تقلب في ​أسعار النفط​ الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة.

وتحركت أسعار النفط بهامش دولارين صعودا وهبوطا، وبحلول الساعة 12:43 (ت.غ)، جرى تداول عقود ​خام برنت​ القياسي، تسليم حزيران، عند 112.1 دولار للبرميل، بارتفاع 40 سنتا أو بنسبة 0.36 في المئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم حزيران أيضا، بمقدار 29 سنتا أو بنسبة 0.27 في المئة، إلى 106.67 دولار للبرميل.

وانفرد مؤشر ​السوق السعودية​ بالمكاسب مرتفعا بنسبة 0.37 في المئة وأغلق على 13733.1 نقطة، وزاد السهمان القياديان مصرف الراجحي و”أرامكو” بنسبة 2.82 في المئة و0.12 في المئة على الترتيب.

وفي ​الإمارات​، هبط مؤشر بورصة ​دبي​ بنسبة 0.39 في المئة إلى 3587.4 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سوق دبي المالي وبنك دبي الإسلامي، منخفضين بنسبة 1.54 في المئة و1.44 في المئة على الترتيب.

ونزل مؤشر سوق ​أبوظبي​ بنسبة 0.33 في المئة إلى 9911 نقطة، وقاد الخسائر سهم “الوطنية للتكافل” منخفضا بحوالي 10 في المئة، وتراجع سهم “طاقة” بنسبة 3.5 في المئة.

وانخفض مؤشر ​بورصة قطر​ بنسبة 0.48 في المئة إلى 13927.9 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما ​بنك قطر​ التجاري ومنتج البتروكيماويات “مسيعيد”، منخفضين بنسبة 1.95 في المئة و1.63 في المئة على الترتيب.

وهبط المؤشر الأول في ​سوق الكويت​ بنسبة 0.8 في المئة إلى 9094.6 نقطة، وقاد الخسائر سهم “أولى تكافل” منخفضا بنسبة 9.28 في المئة، ونزل سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.19 في المئة.

وانخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.11 في المئة إلى 4253.6 نقطة، مدفوعا خصوصا بخسائر أسهم الطاقة يتقدمها سهم “فولتامب” منخفضا بنسبة 9.09 في المئة، ونزل سهم بنك عمان الوطني بنسبة 1.54 في المئة.

وتراجع مؤشر البحرين بنسبة 0.27 في المئة إلى 2095.9 نقطة، مدفوعا بانخفاض سهمي البنك الأهلي المتحد و”والبحرينية للاتصالات”، منخفضين بنسبة 0.97 في المئة و0.73 في المئة على الترتيب.