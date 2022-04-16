اقتصاد

ألمانيا تخصص 3 مليارات يورو لوقف الاعتماد على الغاز الروسي￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
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A photo taken on March 24, 2022 shows a LNG (Liquefied Natural Gas) filling station for trucks in Dortmund, western German. - Rolande, pioneer and market leader in the development of truck liquefied natural gas and bio-LNG (Bio-Liquefied Natural Gas) infrastructures in the Netherlands, has opened a new LNG fuelling station for heavy-duty transport in Dortmund in January 2021. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP)

خصصت ألمانيا نحو ثلاثة مليارات يورو (3,2 مليارات دولار) لتأمين محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وفق ما أعلنت وزارة المالية، في وقت تسعى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي.
وقال وزير المال كريستيان لندنر على تويتر “يجب خفض الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بشكل سريع ومستدام”.

وأضاف أن “محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة تساهم بشكل مهم في ذلك، وبالتالي علينا تخصيص تمويل لها”.

وأفادت وزارة المالية فرانس برس أنه تم تخصيص مبلغ قدره 2,94 مليار يورو لاستئجار حاملات الغاز الطبيعي المسال العملاقة هذه.

وتعوّل أوروبا، وخصوصا ألمانيا، على الغاز الطبيعي المسال لخفض اعتمادها على الواردات الروسية بعد الحرب في أوكرانيا.

وتصدّر نحو 20 دولة على رأسها أستراليا وقطر والولايات المتحدة هذا الغاز المسال الذي يتم نقله بحرا.

وبمجرد أن يتم نقل الغاز الطبيعي المسال، يعاد تحويله إلى غاز ويوزع كغاز طبيعي.

وتسمح المحطات العائمة بتحويل الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تحميله على متن ناقلة إلى غاز وضخه في شبكة الأنابيب.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 36 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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