زراعة

منتجو البذور في فرنسا: أوكرانيا قد تعاني من نقص في بذور المحاصيل لعدة سنوات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
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أشار رئيس رابطة تمثّل منتجي البذور في ​فرنسا​ (يو.إف.إس)، كلود تابل، إلى أنّ الإنتاج المنخفض لبذور المحاصيل في ​أوكرانيا​ بسبب الحرب مع روسيا، قد يؤثّر على إنتاج ​الحبوب​ لسنوات عدّة.

وأوضح أنّ التّراجع المتوقّع يشمل أيضًا إنتاج المزارع الّتي توفر البذور للعام المقبل، ممّا قد يترك المزارعين الأوكرانيّين دون بذور كافية لموسم 2023، مشيرًا إلى أنّ خطط الإنتاج لهذا العام في دول أخرى مثل فرنسا، وهي مزوّد كبير لأوكرانيا، تحدّدت بالفعل، ممّا يترك القليل من مساحة التحرّك لتعويض الفجوة الّتي قد تصل إلى نصف إنتاج أوكرانيا من البذور.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 33 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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