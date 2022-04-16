منتجو البذور في فرنسا: أوكرانيا قد تعاني من نقص في بذور المحاصيل لعدة سنوات

أشار رئيس رابطة تمثّل منتجي البذور في ​فرنسا​ (يو.إف.إس)، كلود تابل، إلى أنّ الإنتاج المنخفض لبذور المحاصيل في ​أوكرانيا​ بسبب الحرب مع روسيا، قد يؤثّر على إنتاج ​الحبوب​ لسنوات عدّة.

وأوضح أنّ التّراجع المتوقّع يشمل أيضًا إنتاج المزارع الّتي توفر البذور للعام المقبل، ممّا قد يترك المزارعين الأوكرانيّين دون بذور كافية لموسم 2023، مشيرًا إلى أنّ خطط الإنتاج لهذا العام في دول أخرى مثل فرنسا، وهي مزوّد كبير لأوكرانيا، تحدّدت بالفعل، ممّا يترك القليل من مساحة التحرّك لتعويض الفجوة الّتي قد تصل إلى نصف إنتاج أوكرانيا من البذور.