مال وإستثمار

مؤشر “نيكي” تراجع 0,29 بالمئة متأثرا بانخفاض “وول ستريت” وأسهم التكنولوجيا

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
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تراجع مؤشر “نيكي” الياباني، متأثّرًا بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا القياديّة، الّتي سارت على درب أداء ضعيف في وول ستريت مساءً، لكنّ الخسائر كانت محدودة، بعدما أعاد المستثمرون شراء الأسهم قبل عطلة طويلة في الخارج.

وقد انخفض “نيكي” 0,29 بالمئة ليغلق عند 27093,19 نقطة، لكنّه تخلّى عن معظم خسائره، وارتفع على نحو وجيز في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المؤشّر “​توبكس​” الأوسع نطاقًا 0,62 بالمئة إلى 1896,31 نقطة.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشّر “نيكي” 0,4 بالمئة، في حين استقرّ المؤشّر “توبكس”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 40 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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