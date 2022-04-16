مؤشر “نيكي” تراجع 0,29 بالمئة متأثرا بانخفاض “وول ستريت” وأسهم التكنولوجيا

تراجع مؤشر “نيكي” الياباني، متأثّرًا بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا القياديّة، الّتي سارت على درب أداء ضعيف في وول ستريت مساءً، لكنّ الخسائر كانت محدودة، بعدما أعاد المستثمرون شراء الأسهم قبل عطلة طويلة في الخارج.

وقد انخفض “نيكي” 0,29 بالمئة ليغلق عند 27093,19 نقطة، لكنّه تخلّى عن معظم خسائره، وارتفع على نحو وجيز في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المؤشّر “​توبكس​” الأوسع نطاقًا 0,62 بالمئة إلى 1896,31 نقطة.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشّر “نيكي” 0,4 بالمئة، في حين استقرّ المؤشّر “توبكس”.