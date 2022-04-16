مجموعة “جي إف إتش” اشترت 2,12 مليون سهم من أسهمها في بورصتي البحرين والكويت وسوق دبي

أعلنت مجموعة “جي إف إتش” الماليّة، شراء ما يعادل 2,12 مليون سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في ​بورصة البحرين​ و​سوق دبي المالي​ و​بورصة الكويت​.

وأشارت في بيان، إلى أنّ “أسهم الخزينة لديها ارتفعت من 247,9 مليون سهم إلى 250 مليون سهم، ما يعادل 6,62 بالمئة من الأسهم الصادرة، وذلك حتّى تاريخ 14 نيسان 2022.

وكانت مجموعة “جي إف إتش” الماليّة قد حصلت على موافقة ​مصرف البحرين المركزي​ لتمديد فترة شراء أسهمها (أسهم الخزينة)، اعتباراً من تاريخ 17 كانون الثّاني 2022.