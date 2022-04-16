“بيكرهيوز”: ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

أظهرت بيانات شركة “بيكرهيوز” الأمريكية، أن “عدد منصات التنقيب عن ​النفط​ ارتفع منصتين ليصل إلى 548 منصة في الأسبوع المنتهي في 14 من نيسان الجاري، ليواصل الصعود للأسبوع الرابع على التوالي”.

كما زاد عدد منصات التنقيب عن ​الغاز الطبيعي​ في ​الولايات المتحدة​ بنحو منصتين عند 143 منصة خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن بيانات “​بيكر هيوز​”، أشارت الشهر الماضي، الى أن “عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع بثماني منصات إلى 527 منصة خلال الأسبوع الواحد”.

وارتفع عدد منصات الغاز الطبيعي بخمس منصات إلى 135 منصة، في حين ارتفع إجمالي منصات النفط والغاز معا بـ 13 منصة إلى مستوى 662 منصة.