وزارة الصناعة اليابانية تعتزم الإفراج عن ستة ملايين برميل نفط من احتياطات خاصة

أعلنت وزارة الصناعة ​اليابان​ية، أنها “ستفرج عن ستة ملايين برميل من ​النفط​ من ​احتياطات​ مملوكة ملكية خاصة، وذلك في إطار مساهمتها في جولة ثانية من عمليات السحب المنسقة من الاحتياطات التي تقودها وكالة ​الطاقة​ الدولية لتهدئة ​أسعار الخام​”.

وستفرج الوزارة عن كمية النفط، والتي تعادل الاستهلاك المحلي لثلاثة أيام، من خلال السماح لشركات التكرير في البلاد بخفض مستوى المخزون الإلزامي في الاحتياطات الخاصة ثلاثة أيام إلى 63 يوما من الطلب المحلي، بحسب وكالة “رويترز”.

وذكر مسؤول في الوزارة، أن “التسعة ملايين برميل المتبقية سيتم الإفراج عنها من ​الاحتياطات النفطية​ الحكومية، ومن المقرر اتخاذ قرارات لاحقا بشأن تفاصيل مثل الطريقة التي ستستخدم بها والتوقيت”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الدول الأعضاء في الوكالة على سحب 60 مليون برميل من النفط من المخزون إضافة إلى سحب 180 مليون برميل أعلنت عنها واشنطن في أواخر مارس آذار بهدف تهدئة الأسعار بعد غزو ​روسيا​ لأوكرانيا.