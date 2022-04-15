الدبيبة يطلق خطة “غير واقعية” لزيادة إنتاج النفط الليبي￼

أطلق رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة خطة “لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد”، في ظل غياب وزير النفط والغاز في حكومته محمد عون وأيضا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مما أثار شكوكا عديدة حول تلك الخطة وإمكانية نجاحها على أرض الواقع.

وبحسب التقديرات التي أعلنت خلال مؤتمر واسع في العاصمة طرابلس مساء الأربعاء، فيمكن عبر تنفيذ الخطة الوصول إلى إنتاج مليون و450 ألف برميل من الخام بنهاية العام، وذلك بارتفاع 250 ألف برميل عن المنتج حاليا.

وقالت الحكومة المنتهية ولايتها إنها ستعتمد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط، بقيمة 37 مليارا و37 مليارا و640 مليونا و145 ألف دينار، يخصص منها 16 مليارا و915 مليونا و707 آلاف دينار لتنفيذ تلك الخطة.

غياب عون عن المؤتمر

لكن أبرز ما لفت الأنظار خلال المؤتمر هو غياب محمد عون، الذي صرح مسبقا بأن ليبيا “لا تستطيع زيادة إنتاج الخام والغاز وتصديره للسوق الدولي في الوقت الراهن”.

كما شكك عون في تصريحات حول قدرة بلاده على توفير النفط والغاز إلى أوروبا بما يعوض جزءا عن مصادر الطاقة الموردة من روسيا، في ظل الحالة الفنية للمنشآت النفطية الليبية.