المصرف المركزي في كوريا الجنوبية رفع سعر الفائدة إلى 1,5% لمواجهة التضخم

عقد مجلس السّياسة النّقديّة للمصرف المركزي ل​كوريا الجنوبية​، اجتماعًا لتحديد ​سعر الفائدة​، وصوّت على رفع سعر إعادة الشّراء القياسي لسبعة أيّام بمقدار 0,25% إلى 1,5%. وجاء هذا الارتفاع بعد أن رفع مصرف كوريا المركزي سعر الفائدة بطريقة استباقيّة وسريعة في الأشهر الأخيرة، للحدّ من مستوى ​التضخم​ في البلاد.

ومنذ آب من العام الماضي، أجرى مصرف كوريا المركزي ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، بما في ذلك آخر زيادة بمقدار ربع نقطة مئويّة في كانون الثّاني، بعد الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أدنى مستوياتها القياسيّة لمدّة عامين تقريبًا، للتغلّب على جائحة “كورونا”. وترك المصرف المركزي السّعر دون تغيير في شباط الماضي، في الاجتماع السّابق لتحديد سعر الفائدة.

وقد قفزت أسعار المواد الاستهلاكية في كوريا الجنوبية بنسبة 4,1% في آذار الماضي، مقارنةً بالعام السابق، وهو أسرع ارتفاع في أكثر من 10 سنوات