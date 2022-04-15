مال وإستثمار

المصرف المركزي في كوريا الجنوبية رفع سعر الفائدة إلى 1,5% لمواجهة التضخم

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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عقد مجلس السّياسة النّقديّة للمصرف المركزي ل​كوريا الجنوبية​، اجتماعًا لتحديد ​سعر الفائدة​، وصوّت على رفع سعر إعادة الشّراء القياسي لسبعة أيّام بمقدار 0,25% إلى 1,5%. وجاء هذا الارتفاع بعد أن رفع مصرف كوريا المركزي سعر الفائدة بطريقة استباقيّة وسريعة في الأشهر الأخيرة، للحدّ من مستوى ​التضخم​ في البلاد.

ومنذ آب من العام الماضي، أجرى مصرف كوريا المركزي ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، بما في ذلك آخر زيادة بمقدار ربع نقطة مئويّة في كانون الثّاني، بعد الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أدنى مستوياتها القياسيّة لمدّة عامين تقريبًا، للتغلّب على جائحة “كورونا”. وترك المصرف المركزي السّعر دون تغيير في شباط الماضي، في الاجتماع السّابق لتحديد سعر الفائدة.

وقد قفزت أسعار المواد الاستهلاكية في كوريا الجنوبية بنسبة 4,1% في آذار الماضي، مقارنةً بالعام السابق، وهو أسرع ارتفاع في أكثر من 10 سنوات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 21 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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