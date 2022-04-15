محافظة الاحتياطي الفيدرالي: البنك المركزي الأميركي سيتحرّك “عاجلاً” لرفع أسعار الفائدة

ذكرت محافظة الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، أنّ البنك المركزي الأميركي سيتحرّك “عاجلاً” لرفع أسعار الفائدة وإعادة التضخم المتصاعد إلى هدفه البالغ 2%.

ولفتت، في مقابلة على الهواء مباشرة أثناء قمة وظائف “وول ستريت جورنال”، إلى “اننا نقوم بذلك منهجيًا من خلال تشديد السياسة النقدية وعبر سلسلة من زيادات أسعار الفائدة وبدء تقليص الميزانية العمومية كذلك. قد يُتخذ القرار بشأن الميزانية العمومية قريباً في أيار”.