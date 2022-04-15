غاز ونفط

فياض بحث مع الملا بنود التعاقد لإتفاقية توريد الغاز وبدء تصديره الى لبنان

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
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زار وزير الطاقة والمياه وليد فياض والوفد المرافق الى القاهرة، وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وتم البحث في بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان، والذي شهد توافقا على معظم بنود الاتفاقية، ويجري حاليا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تصدير الغاز إلى لبنان.

وتطرق البحث الى التنسيق القائم بين الجانبين للانتهاء من الإجراءات، وكذلك التنسيق مع الأردن وسوريا لمرور الغاز عبر أراضيهما.

وأعرب فياض عن “عميق الشكر للدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقوفها ومساندتها الشعب اللبناني وتفهمها لمتطلبات لبنان في ظل الوضع الحالي”، مبديا تطلعه الى إتمام التعاقد، مشيرا إلى أن “الأمر حاليا بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلا عن الولايات المتحدة الأميركية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا”.

من جهته، أكد الملا “التزام مصر ودعمها للبنان الشقيق في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندة مصر لأشقائها اللبنانيين، وان اتفاقية توريد الغاز تمثل اسهاما مصريا في حل مشكلة الطاقة بلبنان”، مشددا على “أهمية الانتهاء من باقي الإجراءات للبدء في التوريد”.

وقد حضر المباحثات عن الجانب اللبناني سفير لبنان في مصر علي الحلبي والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والمديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة  أورور فغالي. وعن الجانب المصري رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مجدي جلال ونائبه للعمليات يس أحمد ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير المحاسب هشام نور الدين ووكيل وزارة البترول للمكتب الفني علاء حجر.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 28 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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