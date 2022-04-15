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حلحلة مبدئية في ملف استيراد الدواء… ماذا كشف الأبيض؟

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
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عقد وزير الصحة العامة فراس الأبيض اجتماعا بعد ظهر اليوم، في وزارة الصحة العامة، مع نقابة مستوردي الأدوية في لبنان، وأبلغهم قرار مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم، الموافقة على تحويل 13 مليوناً ونحو ثلاثمئة ألف دولار لاستيراد أدوية للأمراض السرطانية والمزمنة ومواد أولية لزوم الصناعة المحلية للدواء ومستلزمات طبية ضرورية وحليب للأطفال. وقد باشر مصرف لبنان بإجراء التحويلات المالية اللازمة.

وأكد الأبيض خلال الإجتماع، أن “الحكومة، ونظرا لأهمية ملف الدواء، أكّدت استمرارية الدعم”، مشيراً إلى أنه “اتفق مع وزير المالية يوسف خليل على هامش اجتماع مجلس الوزراء، على الآلية الواجب اعتمادها لاستمرارية تأمين الأموال اللازمة لملف الدواء وعدم تكرار ما حصل أخيرا”، كاشفاً أن “أي تحويل للأموال من قبل مصرف لبنان لم يتم خلال الأسابيع الأربعة الماضية”.

وإذ شكر “بعض الشركات التي لم توقف استيراد الأدوية إلى لبنان رغم التأخير الذي حصل في تحويل الأموال”، دعا “الشركات العالمية التي جمدت التوريد إلى التسريع في استئناف نشاطها وتعويض النقص الحاصل في سوق الدواء بعد حل المسألة المالية”.

وأبدى ثقته بـ”الانعكاس الإيجابي لهذا التطور على سوق الدواء”، مؤكّدا أن “ملف الدواء وتأمينه في الوقت اللازم وبالسعر المقبول للمرضى يحتل مقدمة الأولويات في وزارة الصحة”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 24 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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