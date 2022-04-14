غاز ونفط

“الطاقة الدولية” خفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
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خفضت وكالة ال​طاقة​ الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط الخام، خلال العام الحالي، بمقدار 260 ألف برميل يوميًا، على وقع الإغلاقات التي تشهدها عدة مدن في الصين بسبب تفشي وباء “كورونا”، والطلب الأقل من المتوقع في الربع الأول من العام لا سيما من الولايات المتحدة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

كما خفضت الوكالة بشكل حاد، الطلب الصيني على النفط بمقدار 925 ألفا يوميًا في نيسان، مشيرة إلى أنه رغم ذلك، لا يزال الطلب العالمي في طريقه إلى الزيادة خلال العام الحالي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 24 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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