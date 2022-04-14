“الطاقة الدولية” خفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2022

خفضت وكالة ال​طاقة​ الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط الخام، خلال العام الحالي، بمقدار 260 ألف برميل يوميًا، على وقع الإغلاقات التي تشهدها عدة مدن في الصين بسبب تفشي وباء “كورونا”، والطلب الأقل من المتوقع في الربع الأول من العام لا سيما من الولايات المتحدة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

كما خفضت الوكالة بشكل حاد، الطلب الصيني على النفط بمقدار 925 ألفا يوميًا في نيسان، مشيرة إلى أنه رغم ذلك، لا يزال الطلب العالمي في طريقه إلى الزيادة خلال العام الحالي.